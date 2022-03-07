Агрессоры использовали против Украины 95% своих мощностей - CNN

Оккупанты пытаются продолжить продвижение. Фото: "Ищи своих"

Россия использовала 95% своей боевой мощи против Украины.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник из США, передает CNN.

Оккупанты выпустили в общей сложности 600 ракет с начала вторжения. В Херсоне и Николаеве продолжаются бои. Российские террористы все еще пытаются оцепить Киев, Харьков, Чернигов и Мариуполь.

Российская колонна к северу от Киева застряла. У них закончилось топливо.

Чье-то преимущество в небе сейчас не ясно. И Украина, и оккупанты сохраняют значительный процент своей воздушной боевой мощи.

"Мы верим, что украинский народ в большей части страны все еще располагает средствами коммуникации, доступом в Интернет и СМИ", – добавил чиновник.

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США не наблюдали десантного нападения вблизи Одессы. В Пентагоне не считают, что он неизбежен.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.