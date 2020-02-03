Агрессивная женщина с ножом ранила случайных прохожих

Полицейское авто в городе Гент. Фото: Н. Метерлинк, DPA

В Бельгии неизвестная женщина напала с ножом на перехожих. Пострадали двое, один человек в больнице.

Об инциденте сообщает немецкое издание DW.

В воскресенье 2 февраля в бельгийском городе Гент женщина совершила нападение с ножом на случайных прохожих. Она успела ранить двух человек, но была обезврежена подоспевшими полицейскими. Злоумышленница при задержании получил ранения в руку.

Инцидент произошел недалеко от известной мечети Аль-Фатх. По сведениям бельгийской газеты Het Laatste Nieuws, одна из жертв нападающей доставлена ​​в больницу с колотыми ранениями, неопасными для жизни.

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По заявлению местных властей, пока нет причин считать, что это нападение имеет террористические мотивы.

Полицейские Скотленд-Ярда рассказали подробности нападения на людей вооруженного ножом исламиста. Инцидент произошел на юге Лондона. К телу нападающего был прикреплен муляж взрывного устройства. Это были жестяные банки, которые имитировали "пояс смертника".