"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали

 
Ексклюзивы
1/5
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Надо было не провозгласить независимость, а восстановить ее - Андрей Шкиль
Просмотров: 216
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 1161
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Просмотров: 792
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 2124
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 6039
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 684
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 2097
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 2052
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 963
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 216
Фото
Все фото
6
3
10
11
4
СБУ разоблачила ботоферму, которая агитировала присоединяться к &quot;великой России&quot;
СБУ разоблачила ботоферму, которая агитировала присоединяться к "великой России"
Заключенные из СИЗО обманули людей на 18 млн грн
Заключенные из СИЗО обманули людей на 18 млн грн
Люди идут непрерывным потоком: Кривой Рог прощается с погибшим мэром
Люди идут непрерывным потоком: Кривой Рог прощается с погибшим мэром
Всю ночь блуждали по лесу: пропавших детей вернули домой
Всю ночь блуждали по лесу: пропавших детей вернули домой
Показали фото детей, пропавших в лесу
Показали фото детей, пропавших в лесу
Видео
Все видео
Россияне собирали информацию об атомной электростанции в Украине - СБУ их накрыла
Россияне собирали информацию об атомной электростанции в Украине - СБУ их накрыла
Содрогнулся и упал: показали еще одно видео гибели мэра Павлова
Содрогнулся и упал: показали еще одно видео гибели мэра Павлова
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
Арестовали мужчину, который бил журналиста ногами по голове
Миллионер скрылся с места смертельного ДТП
Миллионер скрылся с места смертельного ДТП
К приезду хасидов СБУ провела в Умани антитеррористические учения
К приезду хасидов СБУ провела в Умани антитеррористические учения
Интервью
1/5
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 135
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 360
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 1134
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1242
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 585
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 августа 2021
Просмотров: 27
Один жест
Серед радостей нинішнього літа була одна – коротка і сильна, як нічна блискавка, що освітлює небо далеко в глибину. Сталося це в кінці червня. ...
четверг, 19 августа 2021 18:11

"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали

  Комментировать
&quot;Ягод не было. А потом стало темно&quot; - как четверо детей в лесу ночевали
На Закарпатье разыскали четырех детей, которые всю ночь бродили по лесу. Пошли туда за грибами и ягодами и потеряли ориентир. Фото: zk.npu.gov.ua

На Закарпатье около 250 правоохранителей и неравнодушных граждан всю ночь искали двух братьев и двух сестер в возрасте от 7 до 14 лет, которые потерялись вблизи Перечина. Накануне около 15:00 они пошли в лес за ягодами и не вернулись.

Говорят, заночевали в лесу. Страшно не было, только холодно.

"Мы пошли за черникой. Черники не было. Так пошли по грибы. А потом в лесу стемнело. Куда выйти - не знали. Страшно не было. Только холодно. Утром вышли из леса. Нас мужчина нашел", - рассказала одна из сестер.

Когда детей привезли в село, мать плакала от счастья. Она сама 9 ч. пыталась их разыскать в лесу, рассказал Gazeta.ua староста Порошкова Иосиф Цвик.

"Почти все люди не спали ночью. Все, кто мог, присоединился к поискам. И сегодня, в такой праздник, на Спаса, село мгновенно облетела радостная весть, что дети нашлись целые и невредимые", - говорит староста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потерянный на Говерле 6-летний мальчик рассказал, как бродил 30 ч.

Родственники обратились в полицию и к спасателям только в полночь 19 августа. Это осложнило поиски, рассказал начальник областной полиции Ярослав Колесник.

"Дети постоянно занимались сбором ягод и грибов. Но на этот раз домой не вернулись. К поискам сразу же привлекли весь личный состав полиции, спасателей, кинологов, работников лесной охраны. Также присоединились все неравнодушные граждане. В общем леса вблизи всю ночь прочесывали около 250 человек. Кроме этого, были привлечены восемь единиц техники, подняли квадрокоптеры. Беспокоил тот факт, что ночью холодно. Спешили найти детей. Утром их заметили за горой", - рассказал Колесник.

Детей вернули родителям. С семьей провели профилактическую беседу.

Четырех детей с Порошкова, которые заблудились в Ужгородском районе на Закарпатье, разыскали в 9:10 19 августа. Детей на поле заметил специалист горного поисково-спасательного отделения Мукачево Юрий Шпеник. Сразу привез в село и передал полицейским. Мария, Людмила, Даниэль и Николай, которым от 7 до 14 лет, чувствуют себя хорошо.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
августа

"Слуга" Бужанский выругался на журналистку – его поддержал Дубинский

Освободили людей, которых везли на принудительные работы

В Москве мятежники попытались захватить власть

Сбили российский вертолет

Самое читаемое
&quot;За мою карьеру такого не было&quot; - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
"За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости
3
 Просмотров: 12879
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
10
 Просмотров: 10080
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
Без угрызений совести: кто из украинских звезд переметнулся на сторону России
5
 1 Просмотров: 7047
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом Просмотров: 6876
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
 Просмотров: 6642
Происшествия
Во время отдыха на море утонул 8-летний турист. Его отец исчез
Во время отдыха на море утонул 8-летний турист. Его отец исчез Просмотров: 387
СБУ разоблачила ботоферму, которая агитировала присоединяться к "великой России"
СБУ разоблачила ботоферму, которая агитировала присоединяться к "великой России"
6
 Просмотров: 252
19-летняя студентка написала прощальный пост и прыгнула с крыши
19-летняя студентка написала прощальный пост и прыгнула с крыши Просмотров: 621
В России судят экс-главаря ДНР
В России судят экс-главаря ДНР Просмотров: 630
6-летний мальчик сгорел заживо
6-летний мальчик сгорел заживо Просмотров: 594
Больше всего комментируют
17
Военный парад: у Тимошенко разводят "зраду"
12
Известный блогер написал о тайных встречах Зеленского с Медведчуком
8
Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского
5
"Старые песни о главном" - сети разнесли "совковую" инсталляцию
3
Зеленский объявил о строительстве мощного флота
Голосов: 94
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть