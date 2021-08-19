"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали

На Закарпатье разыскали четырех детей, которые всю ночь бродили по лесу. Пошли туда за грибами и ягодами и потеряли ориентир. Фото: zk.npu.gov.ua

На Закарпатье около 250 правоохранителей и неравнодушных граждан всю ночь искали двух братьев и двух сестер в возрасте от 7 до 14 лет, которые потерялись вблизи Перечина. Накануне около 15:00 они пошли в лес за ягодами и не вернулись.

Говорят, заночевали в лесу. Страшно не было, только холодно.

"Мы пошли за черникой. Черники не было. Так пошли по грибы. А потом в лесу стемнело. Куда выйти - не знали. Страшно не было. Только холодно. Утром вышли из леса. Нас мужчина нашел", - рассказала одна из сестер.

Когда детей привезли в село, мать плакала от счастья. Она сама 9 ч. пыталась их разыскать в лесу, рассказал Gazeta.ua староста Порошкова Иосиф Цвик.

"Почти все люди не спали ночью. Все, кто мог, присоединился к поискам. И сегодня, в такой праздник, на Спаса, село мгновенно облетела радостная весть, что дети нашлись целые и невредимые", - говорит староста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потерянный на Говерле 6-летний мальчик рассказал, как бродил 30 ч.

Родственники обратились в полицию и к спасателям только в полночь 19 августа. Это осложнило поиски, рассказал начальник областной полиции Ярослав Колесник.

"Дети постоянно занимались сбором ягод и грибов. Но на этот раз домой не вернулись. К поискам сразу же привлекли весь личный состав полиции, спасателей, кинологов, работников лесной охраны. Также присоединились все неравнодушные граждане. В общем леса вблизи всю ночь прочесывали около 250 человек. Кроме этого, были привлечены восемь единиц техники, подняли квадрокоптеры. Беспокоил тот факт, что ночью холодно. Спешили найти детей. Утром их заметили за горой", - рассказал Колесник.

Детей вернули родителям. С семьей провели профилактическую беседу.

Четырех детей с Порошкова, которые заблудились в Ужгородском районе на Закарпатье, разыскали в 9:10 19 августа. Детей на поле заметил специалист горного поисково-спасательного отделения Мукачево Юрий Шпеник. Сразу привез в село и передал полицейским. Мария, Людмила, Даниэль и Николай, которым от 7 до 14 лет, чувствуют себя хорошо.