Агитировал за "русский мир" - в поезде во Львовской области задержали диверсанта

В поезде Укрзалізниці во Львовской области пассажиры совместно с железнодорожниками задержали диверсанта.
Его разоблачили после попытки начать агитацию за "русский мир" и против "бендеровцев", сообщили в УЗ.
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"Не сориентировавшись, пассажир делал это во Львовской области. Все пассажиры "УЗ" знают, насколько внимательны к проблемам людей проводники. Если в купе кто-то открывает испорченную консерву, проводник обязательно поможет ее обезвредить и выбросить. С диверсионной консервой произошло то же, ведь у наших проводников железные нервы", - говорится в сообщении.
Пассажира, который нарушал правила проезда в условиях военного положения, задержали, обезвредили и передали правоохранителям в Дубно.
Охрана Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве обезвредила российскую диверсионную группу, пытавшуюся проникнуть на территорию и захватить предстоятеля ПЦУ митрополита Эпифания.
Рядом с территорией обнаружили и обезвредили метки.
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