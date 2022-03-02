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среда, 02 марта 2022 13:08

Спецтема: Напад Росії на Україну

Агитировал за "русский мир" - в поезде во Львовской области задержали диверсанта

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Агитировал за &quot;русский мир&quot; - в поезде во Львовской области задержали диверсанта
В поезде во Львовской области задержали диверсанта. Фото: t.me/UkrzalInfo

В поезде Укрзалізниці во Львовской области пассажиры совместно с железнодорожниками задержали диверсанта.

Его разоблачили после попытки начать агитацию за "русский мир" и против "бендеровцев", сообщили в УЗ.

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"Не сориентировавшись, пассажир делал это во Львовской области. Все пассажиры "УЗ" знают, насколько внимательны к проблемам людей проводники. Если в купе кто-то открывает испорченную консерву, проводник обязательно поможет ее обезвредить и выбросить. С диверсионной консервой произошло то же, ведь у наших проводников железные нервы", - говорится в сообщении.

Пассажира, который нарушал правила проезда в условиях военного положения, задержали, обезвредили и передали правоохранителям в Дубно.

Охрана Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве обезвредила российскую диверсионную группу, пытавшуюся проникнуть на территорию и захватить предстоятеля ПЦУ митрополита Эпифания.

Рядом с территорией обнаружили и обезвредили метки.

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