Агентом ФСБ оказался житель Житомирщины - контрразведка собрала доказательства

Агента ФСБ России на Житомирщине задержали сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины. Им оказался местный житель, который по заданию вражеской спецслужбы собирал разведывательные данные о воинских частях региона.

Мотивацией к сотрудничеству с врагом была финансовая основа, рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: ssu.gov.ua

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что для выполнения задания российских кураторов агент должен: провести видеосъемку двух военных объектов, собрать информацию о руководящем составе воинских подразделений, включая компрометирующие данные, установить места проживания военнослужащих. Злоумышленник, в частности, подготовил схемы территорий воинских частей и места расположение контрольно-пропускных пунктов. Он должен был передать информацию отработанными электронным каналам", - сообщили в СБУ.

Передача таких сведений спецслужбе страны-агрессора угрожает национальной безопасности Украины в сфере обороны. Разглашение собранной фигурантом информации также представляет угрозу жизни и здоровью военнослужащим Вооруженных сил Украины и членам их семей.

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Во время обысков по месту жительства агента правоохранители изъяли средства связи с представителями ФСБ РФ. Задержанный признал факт сотрудничества с российской спецслужбой и дает показания по своей противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили фигуранту дела о подозрении в совершении государственной измены. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.

СБУ во время профилактических контрдиверсионных мероприятий в Волновахском районе Донецкой области обнаружила схрон с минами и разоблачила 10 участников незаконных вооруженных формирований. Также силовикам удалось установить двух организаторов псевдореферендума 2014 года. Кроме того, в квартире одного из боевиков сотрудники СБУ обнаружили тайник с боевыми средствами поражения.