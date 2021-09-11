Агента ФСБ приговорили к восьми годам тюрьмы

Мужчина собирал информацию об объектах ВСУ на Житомирщине. Фото: СБУ

К восьми годам лишения свободы приговорил Бердичевский городской районный суд подозреваемого в сотрудничестве с ФСБ.

"Осужденный признал факт сотрудничества с ФСБ РФ и дал показания, подтверждающие проведение российской спецслужбой разведывательно-подрывной деятельности против Украины. По данным предварительного расследования, 22-летний житель Житомирской области был завербован иностранной спецслужбой и осуществлял сбор разведывательных данных о военных частей региона", - говорится в сообщении СБУ.

Мужчина снимал на камеру объекты подразделений Сил специальных операций на территории Житомирской области. Создал схемы территорий воинских частей.

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"Отдельной задачей от ФСБ РФ было установление персональной информации о представителях руководящего и личного состава подразделения ССО. В частности, речь идет о местах их обитания, изучение их образа жизни, данные об их персональном автотранспорте, маршрутах передвижения и т.д.", - отмечают в СБУ.

Контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность четырех агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб. Трое из них - при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры.