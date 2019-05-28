Адвоката с женой расстреляли, а дом подожгли

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В Коломые на Прикарпатье в горящем доме на ул. Пушкина нашли тела адвоката и известного мецената Михаила Петрива и его жены вечером 27 мая.

Первыми на место трагедии прибыли пожарные в 19:50, пишут Версии. По неподтвержденной информации, у супругов обнаружили огнестрельные ранения. Их детей во время трагедии дома не было.

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Михаил Петрив - известный адвокат и меценат из почти 20-летним стажем. Благодаря ему в свое время существенно пополнился сборник Научной библиотеки Львовского национального университета им. Ивана Франка. Присоединился и к восстановлению мемориальной доски Кирилла Трилевского в Коломые, установления таблицы на фасаде бывшей Коломыйской гончарной школы, создание антологии поэтов Коломыи "Незабываемое".

В одном из сел Березнеговатского района Николаевской нашли убитыми 71-летнего мужчину и его 64-летнюю жену. Мужчина был главой фермерского хозяйства. Тела супругов обнаружил их сын.