Адвокат в столице хотел "развести" клиентов на $400 тыс.

Фамилии горе-адвоката правоохранители не называют. Фото: pixabay.com

Государственное бюро расследований задержало руководителя адвокатского объединения в Киеве, требовавшего у супругов $400 тыс.

Об этом ведомство сообщило в пятницу.

Деньги за две квартиры в столице требовал за решения проблем потерпевших с законом, которые адвокат искусственно и создал.

На супругов подавали многочисленные исковые заявления в суды об отмене права собственности на принадлежащее им имущество, заявления о совершении уголовных правонарушений и т.п. После этого с ними связался руководитель одного из адвокатских объединений города Киева, представлявший их интересы ранее.

Адвокат сказал, что узнал их проблемы и предложил свои услуги.

Он рассказывал им о якобы серьезности уголовного производства и исков по взысканию несуществующих долгов. Потому предложил "клиентам" передать ему собственность или $400 за якобы решение их вопросов в Минюсте, Нацполиции и судах.

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После этого супруги обратились в ДБР. Правоохранители задокументировали более 10 встреч адвоката и потерпевших. Его фамилию не называют.

Мужчину задержали 28 октября вместе с посредником, которого он привлек к передаче взятки во время получения денег.

Кроме полученных $400 тыс. у посредника обнаружили в машине рюкзак с большой суммой денег неустановленного происхождения.

В сентябре ГБР завершило досудебное расследование в отношении народного депутата из группы "Партия "За будущее" Виктора Мялыка, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов на более чем 100 млн грн.