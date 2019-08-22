Адвокат стал случайной жертвой киллеров - СМИ

В Кропивницкому возле СИЗО расстреляли адвоката Александра Иванова. Фото - Новынарня

Убитый возле СИЗО в Кропивницком адвокат и экс-руководитель областной полиции Александр Иванов стал случайной жертвой киллеров.

Целью преступников был другой человек, на которого уже совершали покушение 9 апреля этого года в микрорайоне Ковалевка. Тогда около 21.00. в одной из многоэтажек на ул. Вокзальной, возле АТБ, произошел взрыв, сообщает ugorod.kr.ua со ссылкой на источники в полиции.

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Адвокат Александр Иванов мог случайно попасть под пули. Он проходил рядом. По другой информации - сидел в кафе.

Стрельба в Кропивницком на ул. Куропятникова возле СИЗО №6 произошла 22 августа около 11.40. Стрелок открыл огонь из ВАЗ 2109 красного цвета.