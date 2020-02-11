Адвокат несколько месяцев "минировала" суды

На Сумщине задержали адвоката, которая в течение нескольких месяцев "минировала" суды. Фото: Одесская жизнь

В Сумах задержали адвоката, которая в течение нескольких месяцев "минировала" суды.

У подозреваемой изъяли несколько мобильных терминалов и большое количество сим-карт различных мобильных операторов с доказательствами преступления, сообщили в пресс-центре СБУ.

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"Женщина, работающая адвокатом, регулярно, в течение нескольких месяцев, угрожала через линию "102" о псевдоминировании зданий судов, а также Центра предоставления административных услуг", - сообщили в спецслужбе.

Подозреваемую задержали после очередного телефонного "минирования" здания суда. Ее могут посадить на 8 лет.

В Киеве 24-летнего мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании спортивного комплекса.