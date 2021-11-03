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среда, 03 ноября 2021 13:31

Адвокат 16-летнего мажора Харьковского заявила об угрозах

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Адвокат 16-летнего мажора Харьковского заявила об угрозах
16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет светофора на большой скорости и столкнулся с авто Chevrolet. Водитель последнего 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Фото: hk.npu.gov.ua

Адвокат 16-летнего Николая Харьковского, устроившего в Харькове смертельное ДТП, заявляет о многочисленных угрозах в ее сторону.

Неизвестные угрожают разделаться с Инной Даниловой и ее семьей. И даже взломали аккаунт в соцсети ее сына. Все, чтобы отказалась от защиты Харьковского, пишут "Новости. Live Kharkiv".

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"Мы ждем проведения следственных действий. Но пока мы не можем в них участвовать, потому что мне не дают защиту. Я пытаюсь открыть уголовное производство, мне поступают угрозы и заставляют выйти из дела", - рассказала Данилова.

В то же время Николай Харьковский, который находится в СИЗО, не собирается менять адвоката. И ожидает проведения экспертиз и следственных действий.

26 октября в Харькове 16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet.

От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.

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