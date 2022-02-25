"Я в плену, батька", - опубликовали звонок пленного оккупанта в Россию

Российский военный сказал, что ему приказали ехать в Украину. Фото: скриншот с видео

Пленный российский военнослужащий в телефонном разговоре с родителями рассказал, что не знал, зачем он едет в Украину.

Видео звонка опубликовали Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.

Он сказал родителям, что попал в плен в Украине.

"Я в плену, бать. Не знаю, надо что-то решать, что-то делать", - говорит оккупант.

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Когда его спросили, как и почему он попал в Украину, военный сказал, что ничего не знал и сюда ехали все.

"Сказали езжайте в Украину. Мы и уехали. Никто ничего не знал", - отметил военный.

Он не смог объяснить, где он в Украине, сказал, что не знает здесь местности.

"Мама, обращайтесь к командирам. Позвоните кому-нибудь", - попросил россиянин.

Под Киевом взяли в плен российского военного, стрелявшего по украинским воинам. Он рассказывает, что захватчик зашел в Украину из Белоруси.