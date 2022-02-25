"Я в плену, батька", - опубликовали звонок пленного оккупанта в Россию

Пленный российский военнослужащий в телефонном разговоре с родителями рассказал, что не знал, зачем он едет в Украину.
Видео звонка опубликовали Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины.
Он сказал родителям, что попал в плен в Украине.
"Я в плену, бать. Не знаю, надо что-то решать, что-то делать", - говорит оккупант.
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Когда его спросили, как и почему он попал в Украину, военный сказал, что ничего не знал и сюда ехали все.
"Сказали езжайте в Украину. Мы и уехали. Никто ничего не знал", - отметил военный.
Он не смог объяснить, где он в Украине, сказал, что не знает здесь местности.
"Мама, обращайтесь к командирам. Позвоните кому-нибудь", - попросил россиянин.
Под Киевом взяли в плен российского военного, стрелявшего по украинским воинам. Он рассказывает, что захватчик зашел в Украину из Белоруси.
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