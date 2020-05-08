"Я просто хочу умереть" - обнародовали предсмертную переписку 14-летней девочки

В Одесской области нашли мертвой пропавшую 14-летнюю Алину Недову из села Роксоланы Овидиопольского района. Фото: od.npu.gov.ua

7 мая на берегу Днестровского лимана, возле села Роксоланы Овидиопольского района Одесской области, нашли мертвой 14-летнюю Алину Недову. Девочка исчезла накануне. Предварительно - покончила с собой, прыгнув с обрыва.

Девочку могли довести до самоубийства, пишет местное издание "Альтернатива.Орг", ссылаясь на переписку Алины с подругой. Последняя предоставила ее журналистам.

За месяц до трагедии Алина писала, что она просто хочет умереть, поскольку никому не нужна.

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Передаем полный текст переписки

"Они всю жизнь, постоянно кричат ​​на меня и говорят, что я ужасная дочь, дура, идиотка. Они, когда я что-то не сделаю, что они просят, начинают кричать и иногда бить. Папа уже не бьет, а мама бьет и кричит. Папа очень сильно кричит. Они постоянно говорят, что я во всем виновата ... хоть я ничего не делала ...

Однажды, прошлым летом 2019 года, по пьяни (они всегда пьют, когда дома), начали кричать на меня, что я неблагодарная дочь. Потом мама взяла ножницы и отрезала мне волосы ... потом папа отрезал мне волосы. И теперь я хожу с такой прической. Но это еще не все!!!

В то лето они снова напились и пригласили друзей, а потом, когда гости ушли спать, то они еще пили (родители). Максим (брат) спал и я спала, но потом пришел папа ... он лег, начал ко мне лезть. Я проснулась и начала говорить папе, чтобы он отстал. Но он не слушал. И потом начал снимать с меня трусы ... Потом он встал и навис надо мной, я всячески пыталась что-то кричать, но у меня в горле что-то мешало, какой-то клубок ... А потом я почувствовала что-то мокрое ... (я была на краю кровати и поэтому я специально упала) и затем пошла к маме на кухню в слезах, потому что мне было страшно ... я пришла рассказала маме что случилось и она сказала: "Ну и что?"

После этого мои отношения с родителями не изменились ... Единственное они не помнят этого и говорят, что я вру! А сказать другим я не могу! Я пыталась, но мои родители, как только кто-то рядом, начинают делать вид, что любят меня и то, что их любимица. И поэтому мне никто не верит.

Я просто хочу умереть! Никому не мешать! Всем будет лучше! Ну кому я нужна? Тебе? Родителям, которые меня не любят? Одноклассникам, для которых я бремя? Кому?! Никому! ".

Алина Недова исчезла 6 мая - ушла из дома и не вернулась. Внешних признаков насилия на ее теле не обнаружили. Семья, в которой воспитывалась девочка, в поле зрения полицейских не попадала. По месту жительства характеризуется положительно.