"Я оружие выбросил и сдался" - россияне продолжают попадать в плен

По словам врага, их отправили на "обучение". Фото: скриншот с видео

В плен попал очередной русский военный.

Видео допроса пленника опубликовали в Telegram.

20-летний оккупант сам из Ростова на Дону. По его словам, сначала их вызвали на учебу на две недели.

После этого нам сказали ехать на границу с Украиной. Когда мы были на полигоне в Кузьминском у нас забрали телефон и мы приехали сюда, - рассказал россиянин.

Он сказал, что попал в плен после того, как украинские военные подбили их БМП.

"Я оружие все выбросил и сдался в плен", - подчеркнул он.

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Россиянин отметил, что он не хочет воевать с украинским народом и стрелять.

МВД Украины запустило сайт 200rf.com, на котором публикует фото и документы погибших и пленных россиян. Сделали это, чтобы их родственники могли найти. В МВД говорят, что российские власти перед отправкой солдат на войну забрали у них телефон.