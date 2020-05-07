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четверг, 07 мая 2020 11:07

"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)

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&quot;Я миллионер. Мне п***й&quot;: 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
В Днепре 15-летний парень из окна квартиры выпустил 18 пуль из пистолета. Фото: facebook.com/dnipropolice

6 мая, около 16:00, на улице Привокзальной в Днепре 15-летний парень устроил стрельбу из окна квартиры.

Выстрелы услышали соседи и вызвали патрульных, сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Заявитель сообщил патрульным, что слышал выстрелы в доме, и указал на квартиру, из которой они были слышны. В это время в подъезд зашел гражданин и сообщил, что в этой квартире сейчас находится его несовершеннолетний брат. Полицейские попросили парня выйти. Тот согласился. Но спокойного разговора не получилось. Подросток вел себя агрессивно, вызывающе, угрожал патрульным и пытался затеять драку. Его задержали, вызвали следственно-оперативную группу, а также его родителей", - сказано в сообщении.

В квартире стрелка при обыске изъяли пистолет. У подъезда дома полицейские обнаружили 18 гильз. Задержанного передали следственно-оперативной группе, которая выяснит все обстоятельства происшествия.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

В Дубно Ровенской области 16-летний парень стрелял в жилой дом. Одна из пуль попала в квартиру: прошла через стекло металлопластикового окна, диван, на котором сидели хозяева, и застряла в стене.

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