"Я буду вас помнить" - школьник написал на доске прощальную записку и исчез

6 декабря 14-летний ученик одной из школ Днепра пришел в класс, оставил вещи, написал на доске странную "записку" и исчез. Уже через несколько минут его начали искать руководство учебного заведения, родители, одноклассники и десятки сотрудников полиции города.

Телефон парня был выключен, пишет Информатор.

Автор: dp.informator.ua 14-летний ученик одной из школ Днепра написал на доске странную «записку» и исчез

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Через некоторое время мобильный появился в сети. Правоохранители сразу же определили район, где он может находиться. Кроме этого, по неподтвержденной информации, школьник выложил историю в Instagram, где в слезах шел по улице. Это помогло более точно определить его местонахождение - на видео было видно реку.

Автор: dp.informator.ua Парня нашли, но причину своего поступка он не объяснил

14-летнего парня нашли. Причину своего поступка не объяснил. Он сейчас общается с полицейскими в участке.

В Херсоне 15-летняя девушка пыталась покончить с собой, прыгнув с недостроя. Все транслировала в прямом эфире в одной из социальных сетей. Видео увидели одноклассники девушки и рассказали учителям. Те - вызвали милицию.