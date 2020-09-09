9-летняя девочка попала под поезд

Девочка переходила железнодорожные пути под вагонами. Фото: ua.112.ua

9 сентября в городе Коростень Житомирской области 9-летняя девочка попала под колёса поезда. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Предварительно, около 12:10 на одной из путей станции "Коростень" под поездом с прицепными грузовыми вагонами, который двигался в направлении райцентра, оказалась 9-летняя девочка. По имеющейся информации, она переходила железнодорожные пути под вагонами. Сейчас идет проверка", – говорится в сообщении.

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В результате наезда девочка получила тяжелые телесные повреждения. Сейчас она в реанимации.

В полиции открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

В поселке Песочин Харьковского района пассажирский поезд переехал 56-летнего мужчину. Тот переходил через мост, и потоком воздуха его втянуло под поезд.