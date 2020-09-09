9-летняя девочка попала под поезд

 
Ексклюзивы
1/5
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1377
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 927
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 378
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1440
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1647
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 621
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
Фото
Все фото
6
9
3
3
3
Убийство беременной: в полиции раскрыли новые подробности
Убийство беременной: в полиции раскрыли новые подробности
Мужчина за 15 мин разбил десяток авто и автобус
Мужчина за 15 мин разбил десяток авто и автобус
Горит почти 200-летняя церковь
Горит почти 200-летняя церковь
Забинтованная голова и синяк под глазом: подозреваемую в расправе над родственниками преподавательницу отправили за решетку
Забинтованная голова и синяк под глазом: подозреваемую в расправе над родственниками преподавательницу отправили за решетку
Мужчина заступился за сестру и зарезал ее сожителя
Мужчина заступился за сестру и зарезал ее сожителя
Видео
Все видео
Хулиганы перекрыли железнодорожный переезд и обстреляли поезд
Хулиганы перекрыли железнодорожный переезд и обстреляли поезд
В Украину доставили рекордную партию кокаина
В Украину доставили рекордную партию кокаина
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
Родители кололись наркотиками возле ребенка на улице
Родители кололись наркотиками возле ребенка на улице
В смертельном ДТП погибли три человека
В смертельном ДТП погибли три человека
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 1485
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 630
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9945
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
09 сентября 2020
Просмотров: 45
Однофамілиці
Перевіряли, скільки в соцмережах людей з іменем і прізвищем, як у вас? У Facebook знаходжу п'ятеро дівчат — мої тезки й однофамілиці. Одна Анна ...
среда, 09 сентября 2020 15:57

9-летняя девочка попала под поезд

  Комментировать
9-летняя девочка попала под поезд
Девочка переходила железнодорожные пути под вагонами. Фото: ua.112.ua

9 сентября в городе Коростень Житомирской области 9-летняя девочка попала под колёса поезда. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"Предварительно, около 12:10 на одной из путей станции "Коростень" под поездом с прицепными грузовыми вагонами, который двигался в направлении райцентра, оказалась 9-летняя девочка. По имеющейся информации, она переходила железнодорожные пути под вагонами. Сейчас идет проверка", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестный упал с платформы под грузовой поезд

В результате наезда девочка получила тяжелые телесные повреждения. Сейчас она в реанимации.

В полиции открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

В поселке Песочин Харьковского района пассажирский поезд переехал 56-летнего мужчину. Тот переходил через мост, и потоком воздуха его втянуло под поезд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «9-летняя девочка попала под поезд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
сентября

29-летний мужчина исчез у пекарни

Самое читаемое
&quot;Потому что проститутка&quot;: самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
10
 3 Просмотров: 32427
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
8
 Просмотров: 15561
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
5
 Просмотров: 12096
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
В крошечном бикини: звезда Instagram откровенно позировала на пляже
6
 Просмотров: 11799
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
Полностью обнаженная: супер-модель поделилась провокационными снимками
5
 Просмотров: 7353
Происшествия
Хулиганы перекрыли железнодорожный переезд и обстреляли поезд
Хулиганы перекрыли железнодорожный переезд и обстреляли поезд
 Просмотров: 27
Мужчина инсценировал разбойное нападение на себя, потому что не мог вернуть деньги знакомому
Мужчина инсценировал разбойное нападение на себя, потому что не мог вернуть деньги знакомому Просмотров: 90
Обвиняемый в убийстве собаки администратор Львовского цирка отреагировал на инцидент
Обвиняемый в убийстве собаки администратор Львовского цирка отреагировал на инцидент Просмотров: 243
Убийство беременной: в полиции раскрыли новые подробности
Убийство беременной: в полиции раскрыли новые подробности
6
 Просмотров: 1008
Плюют и бьют ногами: дети издеваются над мальчиком-инвалидом
Плюют и бьют ногами: дети издеваются над мальчиком-инвалидом Просмотров: 495
Больше всего комментируют
3
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
3
Рейтинг Кличко завышен - Верещук
2
Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое
1
Украина нужна единство в многообразии - политзаключенный
1
Президент прокомментировал вражеские обстрелы на Донбассе
Голосов: 5095
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua