9-летний ребёнок сломал позвоночник на батуте

Ребенок сломал позвоночник на батуте

В детском батутном центре Sky Park, что в Одессе на Люстдорфской дороге 9-летняя девочка сломала позвоночник. Сообщает о событии "УНИАН".

Главное управление полиции в Одесской области сообщает, что 9-летняя девочка во время развлечения упала с батута и получил закрытый перелом позвоночника.

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"Предварительно установлено, что вследствие падения девочка получила травму в виде закрытого перелома позвоночника. Ребенок госпитализирован. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Как уточнил представитель главка, ЧП произошло 24 декабря", - говорится в сообщении.

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