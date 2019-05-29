9-летний мальчик попал в реанимацию от укуса змеи

Автор: ТСН На Житомирщине 9-летнего мальчика укусила змея

В Житомирской области 9-летнего мальчика в поле укусила гадюка.

По данным госадминистрации, жертвой пресмыкающихся стал 9-летний житель с. Левков, гадюка укусила ребенка за левую нижнюю конечность в поле, - сообщает ТСН.

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Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.

Отдельно в ОГА отметили, что с начала этого года на Житомирщине это уже второй случай укуса человека змеей.

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