90-летнюю женщину замучили в собственном доме - родители убийцы сожгли окровавленную одежду

В Винницкой области ранее судимый мужчина замучил до смерти 90-летнюю женщину.

Мертвой ее нашла дочь, сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

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Фото: vn.npu.gov.ua

"Преступление произошло 19 января около полуночи. Утром свою мать обнаружила без признаков жизни и с многочисленными травмами жительница села Маньковка. Пожилая женщина проживала одна в доме", - говорится в сообщении.

По словам начальника отдела полиции N1 Гайсинского районного управления полиции Виктора Пируса, полицейские 5 дней искали того, кто убил женщину.

"Собранная следовая информация на месте совершения убийства и другие вещественные доказательства помогли выйти на причастное к преступлению лицо. Им оказался 27-летний местный житель, ранее судимый за вымогательство. Его родители знали о том, что он совершил убийство, ведь сын вернулся домой в окровавленном одежде. Чтобы помочь ему избежать ответственности за содеянное, они сожгли часть одежды со следами крови, а часть выбросили ", - сообщил Виктор Пирус.

Известно, что женщина умерла от от соединительной травмы тела, множественных переломов ног и рук, черепно-мозговой травмы.

Убийца в содеянном сознался. Полицейским сообщил, что был сильно пьян. Свои действия объяснить не смог.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В Коростене Житомирской области 34-летний мужчина убил свою 30-летнюю сожительницу, а затем покончил с собой. Тело женщины с многочисленными резаными ранами нашли жители на 1-м этаже в подъезде одного из домов утром 22 января. Тело мужчины обнаружили в его квартире.