Зарезанную женщину нашли в подъезде. Ее мертвого сожителя - в квартире

В Житомирской области 34-летний мужчина убил свою 30-летнюю сожительницу, а затем покончил с собой. Фото: npu.gov.ua

В Коростене Житомирской области 34-летний мужчина убил свою 30-летнюю сожительницу, а затем покончил с собой.

Тело женщины с многочисленными резаными ранами нашли жители на 1-м этаже в подъезде одного из домов утром 22 января. Тело мужчины обнаружили в его квартире, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Мы узнали, что женщина проживала в этом же подъезде, на втором этаже в квартире сожителя. Однако двери в доме никто не открывал, а они были заперты изнутри. Для установления всех обстоятельств убийства погибшей мы провели в квартире неотложный осмотр, зайдя с помощью работников ГСЧС через балконную дверь. В одной из комнат обнаружили тело мужчины, сожителя, который совершил самоубийство", - рассказал начальник Коростенского районного управления полиции Дмитрий Гаращенко.

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Через несколько дней мужчине должно было исполниться 35 лет.

Сейчас в рамках уголовных производств продолжается проведение судебно-медицинских экспертиз, а также других следственных действий для установления всех обстоятельств. Проверяется версия о нанесении мужчиной женщине ножевых ранений. А после того, как она выбежала из квартиры, совершения самоубийства.

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