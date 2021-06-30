90-летняя женщина погибла в шахте лифта

В Днепре в шахту лифта на первом этаже упала и погибла 90-летняя женщина. Фото: pixabay.com

В Днепре в шахту лифта на первом этаже упала 90-летняя женщина. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

Несчастный случай произошел в одной из многоэтажек на просп. Петра Калнышевского, сообщили в Днепровском отделении полиции.

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"Сейчас идет судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена ​​причина смерти женщины", - рассказали в пресс-службе, передает ТСН.ua.

Следователи открыли уголовное производство.

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