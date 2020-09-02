8-летний мальчик выстрелил в сестру: девочка в реанимации

Брат выстрелил в сестру.

В Староконстантиновском районе Хмельницкой области 8-летний мальчик подстрелил свою 10-летнюю сестру из пневматической винтовки.

Девочка получила ранение в левый глаз, она находится в реанимации, сообщается на сайте Национальной полиции Хмельницкой области.

Правоохранители выяснили, что ружье стояло в комнате без присмотра. Мальчик взял его и выстрелил. По неосторожности он попал в сестру, которая была в ванной. Девочка потеряла сознание. И в тяжелом состоянии была доставлена ​​в реанимацию.

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Оружие принадлежит 23-летнему мужу старшей сестры обоих детей.

Открыто уголовное производство.

В конце августа в Днепропетровской области 15-летний подросток случайно выстрелил в своего друга.