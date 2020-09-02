8-летний мальчик выстрелил в сестру: девочка в реанимации

 
Ексклюзивы
1/5
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
2 Просмотров: 369
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2160
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1368
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3402
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 7911
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1728
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 11466
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1593
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 936
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 585
Фото
Все фото
3
1
6
3
4
&quot;Не заплатишь - убьем ребенка&quot;: банду задержали за вымогательство $100 тыс.
"Не заплатишь - убьем ребенка": банду задержали за вымогательство $100 тыс.
Полиция обнаружила подпольный склад с боеприпасами
Полиция обнаружила подпольный склад с боеприпасами
Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших
Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших
Пенсионер подорвался на гранате
Пенсионер подорвался на гранате
На Харьковщине более 500 человек вышли на митинг против ромов
На Харьковщине более 500 человек вышли на митинг против ромов
Видео
Все видео
Жуткое событие на трассе Киев – Одесса: на ходу загорелся пассажирский автобус
Жуткое событие на трассе Киев – Одесса: на ходу загорелся пассажирский автобус
Девушек таскали за волосы и били ногами - полиция ищет участников массовой драки
Девушек таскали за волосы и били ногами - полиция ищет участников массовой драки
В черный список: МАУ прокомментировала инцидент с пассажиркой-нарушительницей
В черный список: МАУ прокомментировала инцидент с пассажиркой-нарушительницей
В Киеве сообщили о минировании школы
В Киеве сообщили о минировании школы
"Просто поговорите со мной": полицейские спасли мужчину, который хотел повеситься
"Просто поговорите со мной": полицейские спасли мужчину, который хотел повеситься
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2259
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 603
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 900
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5832
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3393
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 сентября 2020
Просмотров: 144
Остання надія Італії
"9 липня 2006 року після обіду я поспав, пограв у PlayStation. Увечері виграв фінальний матч Кубка світу", – написав Андреа Пірло в ...
среда, 02 сентября 2020 04:45

8-летний мальчик выстрелил в сестру: девочка в реанимации

  Комментировать
8-летний мальчик выстрелил в сестру: девочка в реанимации
Брат выстрелил в сестру.

В Староконстантиновском районе Хмельницкой области 8-летний мальчик подстрелил свою 10-летнюю сестру из пневматической винтовки.

Девочка получила ранение в левый глаз, она находится в реанимации, сообщается на сайте Национальной полиции Хмельницкой области.

Правоохранители выяснили, что ружье стояло в комнате без присмотра. Мальчик взял его и выстрелил. По неосторожности он попал в сестру, которая была в ванной. Девочка потеряла сознание. И в тяжелом состоянии была доставлена ​​в реанимацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У озера подстрелили 12-летнего школьника

Оружие принадлежит 23-летнему мужу старшей сестры обоих детей.

Открыто уголовное производство.

В конце августа в Днепропетровской области 15-летний подросток случайно выстрелил в своего друга.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «8-летний мальчик выстрелил в сестру: девочка в реанимации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
5
 1 Просмотров: 95170
Обнаженная француженка загорала у бассейна
Обнаженная француженка загорала у бассейна
9
 Просмотров: 72841
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка 10 Просмотров: 62798
Калифорнийская фитнес-модель дразнит соблазнительными фото
Калифорнийская фитнес-модель дразнит соблазнительными фото
5
 Просмотров: 10305
Сухогруз врезался в пассажирский корабль
Сухогруз врезался в пассажирский корабль
 Просмотров: 8037
Происшествия
В правительственном квартале задержали мужчину с гранатой
В правительственном квартале задержали мужчину с гранатой Просмотров: 90
Спасатель пострадал от взрыва во время тушения пожара
Спасатель пострадал от взрыва во время тушения пожара Просмотров: 108
3 недели ищут мужчину, пропавшего на заработках в областном центре
3 недели ищут мужчину, пропавшего на заработках в областном центре Просмотров: 477
Жуткое событие на трассе Киев – Одесса: на ходу загорелся пассажирский автобус
Жуткое событие на трассе Киев – Одесса: на ходу загорелся пассажирский автобус
 Просмотров: 1188
Мужчина насиловал несовершеннолетних с нарушениями интеллектуального развития
Мужчина насиловал несовершеннолетних с нарушениями интеллектуального развития Просмотров: 1242
Больше всего комментируют
10
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
9
В Одессе отменили региональный русский язык
5
"Зеленский привел к власти клоунов, которые разрушают государственность" - дипломат
3
Зеленский в рабочее время приехал на съезд своей партии. Показали кандидатов в мэры
3
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
Голосов: 4249
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua