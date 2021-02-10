89-летняя женщина нашла в сарае мешок с кусками тела

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В Лисичанске Луганской области 89-летняя женщина нашла в сарае мешок с кусками человеческого тела.

Выяснилось, ее 43-летний внук забил 45-летнего товарища. Расчленил его, чтобы скрыть следы преступления, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Между ними возник словесный конфликт. По словам подозреваемого, его возмутили обиды его товарища. И он несколько раз ударил потерпевшего руками и ногами. После добил его кувалдой по голове. Когда понял, что убил товарища, расчленил его тело, сложил в мешок и спрятал в сарае", - сказано в сообщении.

Подозреваемого задержали. Известно, что он уже имел судимость за совершение тяжкого преступления. В 2018-м освободился из мест лишения свободы. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Задержали 48-летнего мужчину, который в селе Роскошная Ставищенского района Киевской области убил 34-летнею жену, расчленил, сжег и утопил останки. Мужчину зовут Федор Крамар, родом он из Ставища. Это его 3-й брак. С Мариной воспитывали 4 общих детей. Рассказал, во время ссоры в гараже он ударил женщину. Она упала на острый металлический выступ и потеряла сознание. Затем злоумышленник расчленил тело: голову и конечности сжег, а тело утопил в водоеме. В содеянном сознался. Пояснил, что женщину убил, потому что она постоянно требовала от него деньги.