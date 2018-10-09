88 тыс. тонн боеприпасов: что известно о военном складе на Черниговщине

Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га. Ориентировочно на складах находится 88 тыс. тонн боеприпасов. Фото - facebook.com / dzolotukhin

Склады 6 арсенала Командования сил поддержки ВСУ в/ч А1479, где произошел взрыв, входят в структуру Центрального ракетно-артиллерийского управления А0120.

Военный склад находится неподалеку от села Дружба южнее города Ичня Черниговской области. Это примерно 160 км на восток от Киева.

Территория 6 арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га. Ориентировочно на складах находится 88 тыс. тонн боеприпасов.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что зона наиболее возможного поражения - около 16 км, площадь - 7338 га. Сюда попадает 30 населенных пунктов, где проживает почти 20 тыс. населения.

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Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.

В 5:30 в населенных пунктах, попадающих в зону возможного поражения, отключили электро- и газоснабжение.

9 октября в 3.30 на 6 военном арсенале близ города Ичня Черниговской произошел взрыв. Масштаб пока неизвестен. Местное население эвакуируют. По всей Черниговской области и вдоль государственной границы введены соответствующие ограничительные меры.