800 грн за час: в арендованной квартире накрыли бордель

В Кривом Роге Днепропетровской области разоблачили бордель, организованный 34-летней женщиной.
К "бизнесу" привлекла знакомую. 1 ч. интима стоил около 800 грн, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"34-летняя женщина арендовала помещение, в котором оказывала услуги интимного характера. К занятию проституцией привлекла свою знакомую. Также злоумышленница размещала соответствующую рекламу в сети интернет", - сказано в сообщении.
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Во время обыска в борделе изъяли ноутбук, деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.
Бизнесвумен грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.
Полиция Киева закрыла ряд элитных стриптиз-клубов на Печерске. В них оказывали сексуальные услуги за 4 тыс. грн за 1 ч. Именно такую сумму сообщники распределяли от деятельности. 50% владельцам заведения, остальные - проституткам.
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