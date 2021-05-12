8 млн пчел стоимостью в полмиллиона отправили по почте: все погибли

Гибель 8 млн пчел, которых пчеловоды из Закарпатья направили в специальных контейнерах с помощью Укрпочты, обнаружили заказчики груза в Ужгороде.

Трагедия произошла 11 мая, сообщил в Facebook журналист Виталий Глагола.

Фото: facebook.com/vglagola

"Пчеловоды из Иршавы и Виноградова пакеты с пчелами, маткой и специальным расплодом отправили Укрпочтой к заказчикам. 400 специальных пакетов работники Укрпочты везли в обычном грузовике Hyundai. Из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания все восемь миллионов пчел, которые были в грузовике, не выжили. Это обнаружили в Ужгороде через несколько часов после отправки", - сообщил Глагола.

Пчеловоды уже обратились с заявлениями в полицию и собираются судиться с Укрпочтой. Сообщается, что рыночная стоимость всех отправленных по почте пчел составляет около 500 тыс. грн.

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Журналист отметил, что на сайте Укрпочты прописаны специальные условия по упаковке живых насекомых, в частности, пчел, для отправки. По утверждению отправителей, они придерживались этих требований.

"Они просто задохнулись в том грузовике без кислорода и под раскаленными металлом. Они же живые - это не просто груз. Пчелам тоже нужен кислород (естественная вентиляция), а здесь его не было, еще и в жару. У меня сердце разрывается от увиденного вчера. Дело не только в материальных убытках - пчел жалко невероятно ", - приводит журналист прямую речь псечницы Марии Лендел.

После публикации сообщения утром 12 мая, на него отреагировала пресс-служба Укрпочты. В комментарии национальный оператор почтовой связи просит отправителей предоставить трек-номера для отслеживания движения отправления и проведения внутреннего расследования.

"Мы выясняем все детали относительно перевозки этих отправлений, а также их упаковки и передачи для пересылки. Есть большой спектр всех нюансов, которые могли привести к этому. Как только мы все выясним, отберем все необходимые заявления, сообщения и объяснения от заинтересованных сторон - будут приняты конкретные решения", - говорится в сообщении.

Пчелы, которые жили на крыше собора Парижской Богоматери, пережили пожар 15 апреля. Сначала думали, что около 200 тыс. насекомых погибли в пламени. Однако Николя Жиан, пчеловод собора, подтвердил, что все живы и жужжат.