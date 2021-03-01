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вторник, 02 марта 2021 05:25

8 горняков похоронило под завалами на шахте
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2 марта 4 года назад в селе Глухов Сокальского района на Львовщине произошел взрыв на шахте №10 "Степная". Обвалилась горная порода на горизонте 550 м. Горняки в то время проводили ремонтные работы в новой лаве, где готовились добывать уголь.

2 марта 2017-го на Львовщине произошел взрыв на шахте "Степная". Погибли 8 горняков. Еще 23 получили ожоги
Фото: Ярослав Тимчишин
2 марта 2017-го на Львовщине произошел взрыв на шахте "Степная". Погибли 8 горняков. Еще 23 получили ожоги
2 марта 2017-го на Львовщине произошел взрыв на шахте "Степная". Погибли 8 горняков. Еще 23 получили ожоги
2 марта 2017-го на Львовщине произошел взрыв на шахте "Степная". Погибли 8 горняков. Еще 23 получили ожоги
2 марта 2017-го на Львовщине произошел взрыв на шахте "Степная". Погибли 8 горняков. Еще 23 получили ожоги

На аварийном участке работали 34 горняка. Восемь погибли: 26-летний Николай Белоусов, 32-летний Александр Клак, 39-летний Ярослав Мелешко, 42-летний Василий Михнич, 41-летний Тарас Колида, 37-летний Владимир Лозинский, 37-летний Иван Бегун, 18-летний Тарас Старошельський. Без родителей осталось 10 детей.

23 горняка получили ожоги кожи и дыхательных путей.

"Причиной взрыва стали неудовлетворительное техническое состояние вентиляционного и электромеханического оборудования, что привело к скоплению метановоздушной взрывоопасной смеси", - сообщили в прокуратуре.

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Взрыв произошел из-за применения кабеля, который не соответствовал правилам безопасности работы, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Комиссии обнаружили, что 10 метров этого кабеля просто исчезли на стыке лавы и конвейерного 119 штрека. Это было сделано для того, чтобы скрыть одну из реальных причин аварии", - сообщал Волынец.

Правительство выделило семьям погибших горняков по 500 тыс. грн. Уже через 2 дня шахта возобновила работу.

По делу 6 обвиняемых. Это руководители и инженерно-технические работники шахты, которые до и на момент аварийного случая выполняли свои должностные обязанности. Обвинительный акт направили в суд в мае 2018-го.

В Кривом Роге на шахте "Юбилейная" произошла авария, в результате которой погибли два горняка. В шахте после взрыва горной породы скопился газ.

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Дата
02
марта

8 горняков похоронило под завалами на шахте

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