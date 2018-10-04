7-летнюю девочку в течение года развращал товарищ отца

В Боярке Киевской области 44-летний россиянин в течение года развращал 7-летнюю дочь своего товарища. Фото - Корупция.Инфо

В Боярке Киевской области 44-летний россиянин в течение года развращал 7-летнюю дочь своего товарища.

Для того, чтобы склонить девочку к близости, он придумал "игру".

Подозреваемый и ранее имел проблемы с законом. Доказать его причастность к преступлению удалось с помощью смс, которые он хранил в своем телефоне, сообщают в отделе коммуникации полиции области.

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"Мужчина, проживая в городе Боярка, удовлетворял свою половую страсть в процессе вымышленной им игры с малолетней девочкой. Осознавая характер своих преступных действий и убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, периодически совершал развратные действия, имевшие физический характер. О совершении развращение ребенка свидетельствуют правдивые показания подозреваемого, скриншоты смс-переписки в телефоне", - рассказали правоохранители.

По данному факту возбудили уголовное производство. Мужчине грозит до 8 лет за решеткой. Продолжается следствие.

В Глухове Сумской области правоохранители задержали преподавателя, который 2 года развращал несовершеннолетнюю ученицу.