7-летнюю девочку ищут вторые сутки

На Херсонщине 2-е сутки разыскивают 7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Алешковского района.

Девочка вышла из дома 7 марта около 17:30 и не вернулась, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: kherson.net.ua В Херсонской области разыскивают 7-летнюю Марию Борисову из села Счастливое Алешковского района

Приметы: на вид 7-8 лет, рост 100-110 см, худощавого телосложения, волосы светлые длинные.

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Была одета: в черную вязаную шапку, черную куртку с серым воротником, темно-синие спортивные штаны с серой полосой и розовые сапоги.

Всех, кому известна информация о девочке, просят сообщить по телефонам 0(66) 249 26 98, 0(99) 050 97 00, 0(50) 511 52 50, 0(95) 847 38 02 або 102.

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