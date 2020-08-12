7-летний мальчик погиб в свой день рождения

Фото: dp.informator.ua

12 августа в Днепре во время отдыха на канале возле жилого массива Ломовский утонул 7-летний мальчик.

Он праздновал свой день рождения на пляже вместе с семьей. В какой-то момент нырнул и исчез, сообщает Информатор.

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На место вызвали спасателей и правоохранителей. Ребенка вытащили из водоема уже мертвым.

За мальчиком недосмотрела его мать, сообщает "Днепр оперативный". Он купался в водоеме сам, пока женщина распивала алкогольные напитки вместе с сожителем. Тело погибшего нашли на глубине 7 м и на расстоянии 10 м от берега.

На Безлюдовском водохранилище под Харьковом утонул 10-летний мальчик. Он был на пляже один. Из воды его вытащили неравнодушные люди.