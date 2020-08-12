7-летний мальчик погиб в свой день рождения

12 августа в Днепре во время отдыха на канале возле жилого массива Ломовский утонул 7-летний мальчик.
Он праздновал свой день рождения на пляже вместе с семьей. В какой-то момент нырнул и исчез, сообщает Информатор.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супруги погибли накануне 20-й годовщины брака
На место вызвали спасателей и правоохранителей. Ребенка вытащили из водоема уже мертвым.
За мальчиком недосмотрела его мать, сообщает "Днепр оперативный". Он купался в водоеме сам, пока женщина распивала алкогольные напитки вместе с сожителем. Тело погибшего нашли на глубине 7 м и на расстоянии 10 м от берега.
На Безлюдовском водохранилище под Харьковом утонул 10-летний мальчик. Он был на пляже один. Из воды его вытащили неравнодушные люди.
Комментарии