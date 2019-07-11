7-летний мальчик погиб на глазах у товарища

В селе Егоровка Раздельнянского района Одесской области в пруду утонул 7-летний мальчик. Фото - od.npu.gov.ua

В селе Егоровка Раздельнянского района Одесской области погиб 7-летний мальчик.

Вместе с товарищем пошел купаться на местный пруд. Прыгнул в воду и не вынырнул, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Оставшись без присмотра взрослых, парень пошел купаться в местном водоеме. Прыгнув с берега в воду, ребенок так и не вынырнул. О том, что произошло, взрослым сообщил товарищ погибшего, который и стал свидетелем трагедии", - рассказали в полиции.

Тело ребенка из водоема достали спасатели.

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"Тело погибшего мальчика без видимых признаков насильственной смерти водолазы достали со дна пруда. Обстоятельства трагедии будут выясняться в ходе следствия. Назначен ряд экспертиз, в частности - судебно-медицинская, которая установит причины смерти ребенка", - рассказал начальник следственного отделения Раздельнянского отдела полиции Александр Саламаха.

Следователи начали уголовное производство.

В озере Свитязь в Шацком районе Волынской области утонули двоюродные братья 9 и 10 лет. Трагедия произошла, когда дети купались без присмотра взрослых.