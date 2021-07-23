7-летнего парня посадили на цепь для "перевоспитания"

В Кривом Роге 7-летнего мальчика избил и посадил на цепь сожитель матери.

Сегодня, 23 июля, мальчик сам сумел вызвать полицию, сообщили в отделе коммуникации областного ведомства.

Автор: dp.npu.gov.ua В Кривом Роге 7-летнего мальчика избил и посадил на цепь сожитель матери

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"Полицейские освободили ребенка и отвезли в больницу. Установили, что парня приковал цепью к батарее сожитель матери, а сам пошел на работу. По его словам, таким образом он пытался "перевоспитать" сына, который якобы постоянно убегает из дома", - рассказали в полицейские.

Автор: dp.npu.gov.ua Мальчик в больнице. Его обидчика задержали

Полицейские расследуют дело как незаконное лишение свободы. 30-летнего мужчину задержали. Ему грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

В Болградском районе Одесской области 50-летний иностранец в состоянии алкогольного опьянения ударил в лицо 10-летнего сына своей сожительницы. А потом приковал его цепью к радиатору. В полицию обратилась бабушка мальчика, которой на неадекватное поведение мужчины пожаловалась 15-летняя сестра обиженного ребенка.