7-летнего мальчика убила самодельная стиральная машинка

В Ореховском районе на Запорожье 7-летнего мальчика убило током от самодельной стиральной машины.

Трагедия произошла 30 июля, около 19:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zp.npu.gov.ua В Запорожской области 7-летнего мальчика убило током от нагревателя в самодельной стиральной машинке

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"Мальчик играл во дворе. Коснулся электронагревателя, находившегося в самодельной стиральной машинке, и получил смертельное поражение током. В это время рядом с ребенком никого из взрослых не было", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по факту смерти ребенка. Также отдельно проверяют, не привело ли к трагедии злостное невыполнение родителями своих обязанностей.

В селе Строинцы Винницкой области 2-летний мальчик ухватился за оголенный кабель, который был под напряжением. Это произошло, когда мальчик с 5-летней сестренкой играл во дворе. Родители в это время были в доме. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.