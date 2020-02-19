В Николаеве 79-летняя женщина выпала из маршрутки и сломала руку. Фото: nstagram.com/h.nikolaev

В Николаеве 79-летняя женщина выпала из маршрутки и сломала руку.

Свидетели утверждают, что водитель поехал, не дождавшись, пока пассажирка выйдет из салона. Сам водитель - все отрицает.

"Она сначала поставила палочку, опустила ногу, а маршрутка дернулась и она упала", - рассказывает свидетель, передает ТСН. Другие говорят, что на этой остановке маршрутчики постоянно устраивают гонки в погоне за пассажирами. И поэтому часто стартуют, не дождавшись, пока люди выйдут или зайдут.

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В горсовете проводят проверку по факту инцидента. Водитель маршрутки пока отстранен.

Экспертизы проводят и правоохранители. Им водитель рассказал, что пенсионерка упала сама.

Водителю грозит до 3-х лет ограничения свободы с лишением права вождения. А в полиции ищут свидетелей инцидента, чтобы установить все подробности.

В Сумах умерла женщина, которая за несколько дней до того выпала из маршрутки №4, когда водитель отъезжал от остановки.