72-летнюю женщину сбил и протащил трамвай

В Харькове 72-летняя женщина попала под трамвай.

Авария произошла 6 февраля, около 8:45, на майдане Защитников Украины, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Трамвай сбил женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе и не заметила транспорт. В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Автор: hk.npu.gov.ua В Харькове 72-летнюю женщину на пешеходном переходе сбил трамвай

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель-стажер трамвая насмерть переехал мужчину

Свидетели говорят, что водитель трамвая не заметил женщины из-за забора. Ее тянуло за трамваем еще несколько метров.

Автор: hk.npu.gov.ua Потерпевшая с травмами в больнице

"Это ограждение водители уже сносили, потому что из-за него не видно людей, выскакивающих прямо на пешеходный! "Скорая" ехала долго. У женщины куча ушибов и переломов - ее под трамваем протянуло 3-4 метра", - рассказали свидетели ЧП.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

В Киеве 30-летнюю сотрудницу прокуратуры сбил трамвай. Женщина переходила дорогу в неположенном месте и разговаривала по телефону. Ее с ушибом головы и повреждениями конечностей сразу госпитализировали.