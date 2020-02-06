72-летнюю женщину сбил и протащил трамвай

 
Ексклюзивы
1/5
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 2089
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 936
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 5319
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 693
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 4392
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 1305
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 1368
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 864
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 6345
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1197
Фото
Все фото
3
4
8
5
6
На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами: что известно
На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами: что известно
Под Радой митингуют. Полиция усилила меры безопасности
Под Радой митингуют. Полиция усилила меры безопасности
Убегали и стреляли: в Киеве пьяная компания устроила гонки с полицией
Убегали и стреляли: в Киеве пьяная компания устроила гонки с полицией
На машину патрульных упало дерево
На машину патрульных упало дерево
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
Видео
Все видео
На канал "1+1" пришли с обыском
На канал "1+1" пришли с обыском
Cемиклассница забеременела от отчима
Cемиклассница забеременела от отчима
Били и унижали: столичные школьницы снимали на видео издевательства над 9-классницей
Били и унижали: столичные школьницы снимали на видео издевательства над 9-классницей
Рассказали о блоггерах, погибших в шахте
Рассказали о блоггерах, погибших в шахте
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
Пытался спастись: убийство пластического хирурга попало на видео
Интервью
1/5
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 990
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 837
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 477
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3312
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
1 Просмотров: 801
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 2160
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
четверг, 06 февраля 2020 14:43

72-летнюю женщину сбил и протащил трамвай

  Комментировать

В Харькове 72-летняя женщина попала под трамвай.

Авария произошла 6 февраля, около 8:45, на майдане Защитников Украины, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Трамвай сбил женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе и не заметила транспорт. В результате ДТП пострадавшую доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Автор: hk.npu.gov.ua
  В Харькове 72-летнюю женщину на пешеходном переходе сбил трамвай
В Харькове 72-летнюю женщину на пешеходном переходе сбил трамвай

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель-стажер трамвая насмерть переехал мужчину

Свидетели говорят, что водитель трамвая не заметил женщины из-за забора. Ее тянуло за трамваем еще несколько метров.

Автор: hk.npu.gov.ua
  Потерпевшая с травмами в больнице
Потерпевшая с травмами в больнице

"Это ограждение водители уже сносили, потому что из-за него не видно людей, выскакивающих прямо на пешеходный! "Скорая" ехала долго. У женщины куча ушибов и переломов - ее под трамваем протянуло 3-4 метра", - рассказали свидетели ЧП.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

В Киеве 30-летнюю сотрудницу прокуратуры сбил трамвай. Женщина переходила дорогу в неположенном месте и разговаривала по телефону. Ее с ушибом головы и повреждениями конечностей сразу госпитализировали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «72-летнюю женщину сбил и протащил трамвай». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
февраля

Эмблему Rolls-Royce срисовали с любовницы лорда

Договорились об ограничении флота

Во время боя Мухаммед Али спрашивал соперника: "Как меня зовут?"

Как приманить чаевые: секреты барменов

Полярники переименовали подаренную станцию

Теракт в Московском метро: смертник взорвал бомбу

Самое читаемое
&quot;У себя дома будете проситт&quot; - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском 11 Просмотров: 35595
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
Фетиш-модель шокировала сеть увеличенными бедрами и грудью
15
 Просмотров: 31753
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
В страшной аварии на трассе погибли 5 человек: первые подробности и фото
6
 Просмотров: 15607
Медсестра убила себя смертельной инъекцией
Медсестра убила себя смертельной инъекцией 1 Просмотров: 8514
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности
К убийству пластического хирурга в Киеве причастны два человека: новые подробности Просмотров: 8244
Происшествия
Авария с 5 погибшими: рассказали о состоянии единственного уцелевшего
Авария с 5 погибшими: рассказали о состоянии единственного уцелевшего Просмотров: 18
Под Киевом столкнулись три авто
Под Киевом столкнулись три авто Просмотров: 342
Маршрутка с пассажирами слетела с трассы и перевернулась
Маршрутка с пассажирами слетела с трассы и перевернулась Просмотров: 387
Убийство пластического хирурга в Киеве: в деле появился новый скандальный поворот
Убийство пластического хирурга в Киеве: в деле появился новый скандальный поворот Просмотров: 2493
На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами: что известно
На трассе Одесса-Киев перевернулся автобус с пассажирами: что известно
3
 Просмотров: 954
Больше всего комментируют
11
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
3
Госсекретарь США Помпео заявил, что Украина не сможет вернуть Крым - СМИ
3
Нардепу Федыне вручат подозрение
3
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках
2
Придумали механизм, как выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса
Голосов: 127
Голосование Что делать с рынком земли?
  • Рынок надо открыть. Земля - это собственность людей и именно люди должны решать продавать ее, или нет
  • У меня нет земли. Сапку никогда в руках не держал. Не мне решать
  • Продавать землю рано. Все скупят олигархи
  • Рынок надо открыть и для украинцев, и для иностранцев. Это поднимет экономику
  • Вопрос с землей должны решать только те, кто ею владеет. На референдуме
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua