70-летнюю женщину изнасиловали 4 подростков

В Каменке-Днепровской Запорожской области четверо ребят в возрасте от 14 до 18 лет изнасиловали 70-летнюю женщину.
Преступление произошло в доме женщины, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Около двух часов ночи в дверь дома потерпевшей постучали неизвестные. Когда женщина открыла дверь, в помещение зашли четверо ребят. Угрожая физической расправой, вступили с ней в половой контакт естественным и неестественным путем", - рассказали в полиции.
Всех подозреваемых задержали. В отношении двух решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.
В Одесской области задержали 19-летнего мужчину, который изнасиловал 37-летнюю женщину с инвалидностью. Это произошло 14 января в Захаровском районе
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