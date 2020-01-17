70-летнюю женщину изнасиловали 4 подростков

В Запорожской области 4 парней изнасиловали 70-летнюю женщину. Фото: Вестник

В Каменке-Днепровской Запорожской области четверо ребят в возрасте от 14 до 18 лет изнасиловали 70-летнюю женщину.

Преступление произошло в доме женщины, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Около двух часов ночи в дверь дома потерпевшей постучали неизвестные. Когда женщина открыла дверь, в помещение зашли четверо ребят. Угрожая физической расправой, вступили с ней в половой контакт естественным и неестественным путем", - рассказали в полиции.

Всех подозреваемых задержали. В отношении двух решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

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