70-летняя женщина получила приговор за смертельную аварию

В Одессе 70-летнюю Лидию Войтову приговорили к 5 годам тюрьмы. Женщину признали виновной в совершении смертельной аварии, в которой погибли 4-летний ребенок и его 20-летняя тетя. Фото - Думская

В Одессе 70-летнюю Лидию Войтову приговорили к 5 годам тюрьмы. Женщину признали виновной в совершении смертельной аварии на Тераспольском шоссе, в которой погибли 4-летний ребенок и его 20-летняя тетя. Такое решение вынес судья Малиновского райсуда города Алексей Стариков во вторник, 7 мая.

Также женщину на 3 года лишили права управлять транспортными средствами. Суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших: они требовали 1,5 млн грн в качестве компенсации морального вреда, но суд назначил выплату в 100 тыс. грн.

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"Никому не желаю отказаться на моем месте", - сказала Войтова на выходе из зала суда, отказавшись от дальнейших комментариев, передает ТСН.

Прокуратура требовала для Войтовой 8 лет лишения свободы. Осужденная может подать апелляцию в течение месяца. Пока приговор не вступил в силу, она останется на свободе под залог 576 тыс. грн.

Авария произошла 2 июня 2018 у Биопарка в Одессе. Автомобиль Toyota RAV4 сбил на пешеходном переходе 4-летнюю девочку - она ​​скончалась на месте. Родственницу, которая была с ней, забрали в реанимацию в тяжелом состоянии - она ​​умерла позже. Во время наезда на людей автомобиль получил механические повреждения, характер которых может указывать на то, что машина передвигалась на большой скорости и не тормозила.