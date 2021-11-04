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четверг, 04 ноября 2021 19:24

70-летнего педофила будут судить за изнасилование 13 детей

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70-летнего педофила будут судить за изнасилование 13 детей
Угрозами и психологическим давлением обвиняемый заставлял жертв молчать. Фото: pixabay.com

В Одесской области в суд направили обвинительный акт в отношении 70-летнего мужчины, которого обвиняют в развращении 13 детей, изнасиловании и сексуальном насилии.

Неоднократно судимый за половые преступления житель города Южный более года заманивал мальчиков в возрасте от восьми до 14 лет в свой временный дом, сообщили в четверг в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Обещал детям позволить поиграть на игровой приставке и поесть сладостей. Используя физическое превосходство и беспомощность несовершеннолетних, мужчина совершал в отношении них действия сексуального характера. К большинству детей обвиняемый совершал сексуальное насилие повторно, а в отношении некоторых – в течение нескольких месяцев. Иногда он оставлял детей у себя на ночь", - говорится в сообщении.

Угрозами и психологическим давлением обвиняемый заставлял жертв преступления молчать о том, что происходило в его доме.

Мужчина ранее отбывал наказание за сексуальные преступления, поэтому несколько раз менял свою фамилию и места проживания.

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В Сумской области 50-летний мужчина три года сексуально издевался над ребенком. Девочка решилась рассказать об этом лишь когда он избил ее мать. Когда мужчину задержали, он предложил следователю 50 тыс. грн, чтобы тот уничтожил материалы дела. Правоохранитель сообщил об этом руководству и полиция задокументировала факт передачи взятки.

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Дата
04
ноября

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