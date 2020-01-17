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пятница, 17 января 2020 10:27

7 авто столкнулись на трассе: кадры масштабного ДТП
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На Ровенщине столкнулись 7 автомобилей. Двое травмированных
Фото: rv.npu.gov.ua
На Ровенщине столкнулись 7 автомобилей. Двое травмированных
На Ровенщине столкнулись 7 автомобилей. Двое травмированных
На Ровенщине столкнулись 7 автомобилей. Двое травмированных
На Ровенщине столкнулись 7 автомобилей. Двое травмированных

17 января, около 7:40, возле села Александрия вблизи Ровно столкнулись 7 автомобилей.

Травмировались два человека, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Столкновение семи транспортных средств произошло из-за сильного тумана и скользкой дороги. Предварительно, травмировались два человека. Одну из потерпевших - женщину - зажало в авто", - сказано в сообщении.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские, спасатели и медики.

Движение на этом участке дороги затруднено, видимость составляет ориентировочно 30 м, дорога - скользкая.

В районе Клеверного моста под Одессой произошли три столкновения. В результате были разбиты 17 машин, есть погибшие и травмированные.

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Дата
17
января

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