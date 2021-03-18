6-летнюю девочку отчим выбросил с 9 этажа - СМИ

В Запорожье из окна 9 этажа выпала 6-летняя девочка. Подозревают, ее выбросил отчим. Фото: its_zp

Вечером 17 марта под окнами многоэтажки на ул. Василия Сергиенко в Запорожье нашли тело 6-летней Маши.

По предварительной информации, ребенка с 9-го этажа выбросил отчим, пока матери не было дома, пишет Telegram-канал "Это Запорожье".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина выбросила 12-летнюю дочь с девятого этажа

Мать девочки, Ирина, работает на местном рынке, по словам соседей. В тот день была на работе. С сожителем жила несколько лет и он хорошо относился к девочке, пишет Forpost.

Злоумышленник якобы задержали в подъезде дома. Официальной информации от полицейский по трагедии пока.

В Одессе на ул. Академика Королева, 118/1 обнаружили тела двух несовершеннолетних детей - 4-летней девочки и ее 10-летнего брата. Их убил 43-летний сожитель матери. Как выяснилось, мужчина заподозрил жену в измене. Задушив детей, он позвонил жене и по телефону заявил, что "убил самое дорогое для нее".