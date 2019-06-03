6-летний мальчик утонул в реке

Под Киевом на водоеме погиб 6-летний мальчик. Фото: Bdzhola

В селе Поправка под Киевом в местном водоеме утонул 6-летний ребенок.

Мальчик вместе с 11-летним братом пошли рыбачить на местный пруд с разрешения родственников. Во время рыбалки малыш поскользнулся, упал в воду и пошел ко дну. Об этом сообщает Информатор.

Мальчика достал из пруда сосед, которого позвали на помощь. Однако было поздно, спасти ребенка не удалось.

"По факту правоохранители возбудили уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Полиция призывает родителей быть бдительными и внимательными к своим детям, не оставлять их одних у водоемов, проявлять больше заботы и интересоваться их жизнью" , - отмечается в сообщении.

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