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пятница, 08 мая 2020 10:51

6-летний мальчик случайно повесился во время игры

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6-летний мальчик случайно повесился во время игры
На Харьковщине 6-летний мальчик случайно оказался в петле. Ребенок в больнице. Фото: facebook.com/ekstrena.dopomoga

В поселке Песочин Харьковской области трагедией едва не закончилась игра для 6-летнего мальчика. Он случайно оказался в петле.

Это произошло 7 мая около 18.45, сообщает "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф". Медики рассказывают, что ребенок завис шеей на веревке.

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"В службу "103" поступил вызов в пгт. Песочин по поводу "повесился". Бригада медиков прибыла на вызов через 2 мин. и обнаружила мальчика 6 лет, который по неосторожности во время игры завис шеей на веревке. Были немедленно проведены мероприятия, согласно стандартам", - сказано в сообщении.

Мальчика в тяжелом состоянии доставили в областную детскую больницу №1.

В селе Мартовое Печенежского района Харьковской области погиб 11-летний Дмитрий Макаренко. Он случайно повесился, когда играл с друзьями в прятки.

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