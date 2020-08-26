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среда, 26 августа 2020 10:30

6-летний мальчик погиб во время прогулки

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6-летний мальчик погиб во время прогулки
В селе Долинка в Запорожье в пруду утонул 6-летний мальчик. Фото: zaporizhzhya.znaj.ua

В селе Долинка Гуляйпольского района Запорожской области в ​​пруду утонул 6-летний мальчик. Он не удержался на дамбе и упал в воду.

Трагедия произошла 25 августа. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на областную полицию.

"Найдено без признаков насильственной смерти тело 6-летнего мальчика, упавшего в воду", - рассказали в полиции.

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Известно, что мальчик гулял еще с одним ребенком. На дамбу залезли вместе. Оба не умели плавать. Девочке удалось добраться до берега самостоятельно.

Все обстоятельства гибели ребенка выясняют полицейские.

В Поповке Барского района Винницкой области из пруда вытащили тела двух 7-летних товарищей. Ребята исчезли накануне, когда пошли в приемный пункт.

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