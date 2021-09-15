6-летнего мальчика привалило футбольными воротами

В Харькове на школьном стадионе 6-летнего мальчика придавило футбольными воротами. Ребенок в реанимации в тяжелом состоянии.
Несчастье произошло 14 сентября около 18:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Первыми прибыли медики. Они обнаружили на школьном стадионе по улице Академика Павлова ребенка без сознания. Рядом на земле лежали металлические футбольные ворота", - говорится в сообщении.
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Все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
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