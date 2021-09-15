6-летнего мальчика привалило футбольными воротами

В Харькове на школьном стадионе 6-летнего мальчика придавило футбольными воротами. Ребенок в реанимации в тяжелом состоянии.

Несчастье произошло 14 сентября около 18:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: hk.npu.gov.ua В Харькове школьные ворота на стадионе прибили 6-летнего мальчика

"Первыми прибыли медики. Они обнаружили на школьном стадионе по улице Академика Павлова ребенка без сознания. Рядом на земле лежали металлические футбольные ворота", - говорится в сообщении.

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Все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

Автор: hk.npu.gov.ua Ребенок в тяжелом состоянии в реанимации

Открыли уголовное производство. Виновнику грозит до пяти лет за решеткой.

13-летний ребенок погиб в модульном городке Харькова во время игры в футбол. На подростка упали незакрепленные ворота. Парень скончался до приезда скорой помощи.