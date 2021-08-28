6-летнего мальчика нашли без ушей и губы: что рассказали в полиции

В Черкасской области следователи зйнялися делом о искалеченном 6-летнем мальчике. Медики сообщили, что у ребенка оторванные уши, губа и часть полового органа. Фото: 18000.com.ua

В Черкасской области следователи занялись делом об искалеченном 6-летнего мальчике.

Открыли уголовное производство и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Сейчас проводится проверка, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"24 августа в реанимационное отделение Черкасской областной детской больницы доставили мальчика 2014 рождения. Ребенка госпитализировали с телесными повреждениями. При осмотре ребенка эксперты обнаружили ушиб головы, вероятно - от падения. Кроме того, обнаружили царапины на конечностях рук и ног", - рассказали в полиции.

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Дело расследуют как тяжелое или средней тяжести телесное повреждение и оставление в опасности.

Родители мальчика находятся в Киеве. Семья на учете не состоит.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Черкассах в областной детской больнице спасают замученного 6-летнего мальчика, над которым вероятно несколько дней издевались люди. Ребенок пережил настоящий ад. На его теле обнаружили признаки пыток. У мальчика оторваны уши, нет нижней губы, части полового органа.