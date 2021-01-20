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среда, 20 января 2021 17:08

69-летний мужчина прыгнул из окна больницы после просмотра телевизора

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69-летний мужчина прыгнул из окна больницы после просмотра телевизора
Мужчина выбросился с 5-го этажа Фото: pixabay.com

На Полтавщине 69-летний мужчина выпрыгнул из окна больницы.

Инцидент произошел 19 января в Кременчуге. Мужчина выбросился с 5-го этажа, пишет "Кременчугская газета".

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По словам директора больницы Марии Игнатчук, мужчина лечился в неврологическом отделении. Он вместе с другими пациентами смотрел телевизор в холле отделения. Во время просмотра он резко встал, сказал соседям по палате, что идет спать, а затем открыл окно и выпрыгнул.

Медики пытались оказать ему помощь, но от полученных травм мужчина скончался на месте.

До трагедии он никому не говорил о намерениях покончить жизнь самоубийством.

Полиция по факту открыла уголовное производство. Тело направлено на экспертизу.

В Днепре в больнице им. Мечникова 44-летний мужчина покончил с собой. Пациент выпрыгнул из окна, оставив перед тем записку.

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