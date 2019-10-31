65 человек сгорели заживо в поезде в Пакистане

Сегодня, 31 октября, в пассажирском поезде в центральном Пакистане произошел пожар. Погибло 65 человек.
В интернет-сети появилось видео, где отсняли, как горят вагоны поезда вблизи района Рахим Яр-хана в провинции Пенджаб.
"По информации, поступившей к нам, более 65 человек погибли и более 40 пострадали", - заявила министр здравоохранения провинции Пенджаб Ясмин Рашид, пишет radiosvoboda.
Раненые были доставлены в больницы соседнего города Бахавалпур, только 18 тел были идентифицированы.
Пожар вызвал взрыв газового баллона, который перевозили пассажиров, сообщила в твиттере министр по правам человека Ширин Мазари. Местные СМИ сообщили, что часть пассажиров готовила завтрак, когда баллон взорвался.
Трагедия произошла на одном из старейших и найполулярниших маршрутов, в поезде "Тезгам", курсирующий между городом Равалпинди, прилегающим к столице страны Исламабада, и южным портовым городом Карачи.
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в Пакистане аварии на поездах бывают часто.У июле в этом же районе погибли 23 человека, когда пассажирский поезд, следовавший из восточного города Лахор, протаранил товарный поезд, который остановился на переезде.
В Ровенской области во время движения загорелся машинное отделение пассажирского поезда.
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