64-летнего предпринимателя разорвало взрывом возле собственного дома

Погиб 64-летний предприниматель Фото: ua.korrespondent.net

На Кировоградщине 21 января возле одного из частных домов произошел взрыв.

Погиб 64-летний предприниматель, сообщили в секторе коммуникации полиции Кировоградской области.

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"21 января в дежурную часть отделения полиции поступило сообщение о том, что около 17 часов в одном из населенных пунктов указанного района, у ворот частного домовладения произошел взрыв, в результате которого получил телесные повреждения и погиб человек. Во время осмотра места происшествия обнаружены и изъяты фрагменты взрывного устройства, которые направлены для проведения экспертного исследования. Установлено, что потерпевшим является 64-летний мужчина, руководитель одного из предприятий ", - говорится в сообщении.

В полиции открыли уголовное производство по факту умышленного убийства. Обстоятельства трагедии выясняются.

9 января около 13:10 во дворе частного дома в Заводском районе Николаева прогремел взрыв. Погиб 51-летний хозяин дома.