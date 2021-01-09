Мужчину разорвало взрывом: первые кадры с места трагедии

9 января около 13:10 во дворе частного дома в Заводском районе Николаева прогремел взрыв.
Погиб 51-летний хозяин дома, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.
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"По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5. Основные версии гибели потерпевшего - это самоубийство и неосторожное обращение со взрывчатыми веществами. Полицейские собирают вещественные доказательства, чтобы подтвердить или опровергнуть каждую из них", - рассказали в полиции.
Следователи открыли уголовное производство. Обстоятельства взрыва, его причины и происхождение взрывного устройства устанавливаются.
В Бродах Львовской области 30-летний мужчина совершил самоубийство, взорвав себя петардой. Тело мужчины нашли в парковой зоне на ул. Замковой.
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